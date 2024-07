Έσκασε η βόμβα: Στους Σίξερς ο Τζορτζ!

Η βόμβα στο ΝΒΑ έσκασε και ακούει στο όνομα Πολ Τζορτζ. Ο πολύπειρος Αμερικανός γκαρντ ήρθε σε συμφωνία με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς, με τον παίκτη να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων χρόνων έναντι 212 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Πολ Τζορτζ δεν έμεινε για πολύ ώρα ελεύθερος μετά την αποδέσμευση του με τους Κλίπερς, καθώς οι Σίξερς έκαναν άμεσα την κίνησή τους και ο εκπρόσωπος του παίκτη ήρθε άμεσα σε επαφή με την ομάδα.

Ο 34χρονος παίκτης την σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 22.6 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ σε 80 αγώνες της σεζόν που ολοκληρώθηκε, έχοντας σημαντική προσφορά στους Κλίπερς.

