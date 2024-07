Κέλι Ούμπρε Τζούνιορ: Παραμένει στους Σίξερς με διετές συμβόλαιο

Στους Σίξερς θα συνεχίσει για τα επόμενα δυο χρόνια ο Κέλι Ούμπρε Τζούνιορ. Όπως αναφέρει ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι του ESPN, ο Κέλι Ούμπρε συμφώνησε με τους Σίξερς, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο έναντι 16.3 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ στο deal περιλαμβάνεται player option για τη σεζόν 2025-26.

Ο Αμερικανός γκαρντ-φόργουορντ έγινε παίκτης των Σίξερς την περασμένη αγωνιστική περίοδο, με τη φανέλα των οποίων μέτρησε 15.4 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ κατά μέσο όρο.

ESPN Sources: Free agent G Kelly Oubre Jr., has agreed on a two-year, $16.3 million deal to stay with the Philadelphia 76ers. Deal includes a player option on the 2025-2026 season for Sixers’ starting two-guard. pic.twitter.com/UE9Mc6PEsD