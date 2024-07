Ανανέωσε για 2 χρόνια με τους Χιτ ο Λοβ

Στο Μαϊάμι θα παραμείνει για ακόμα δυο χρόνια ο Κέβιν Λοβ. Ο πολύπειρος φόργουορντ συμφώνησε με τους Χιτ για νέο και οι δύο πλευρές συμφώνησαν για διετές ανανέωση έναντι 8 εκατ. δολαρίων.

Ο βετεράνος άσος, πρωταθλητής με τους Καβαλίερς το 2016, έκανε opt out από τα 4 εκατ. δολάρια που είχε λάβει για το 2024/25, προκειμένου να επαναδιαπραγματευτεί με τους Χιτ για νέο συμβόλαιο με καλύτερες αποδοχές.

Ο Κέβιν Λοβ μέτρησε φέτος 8,8 πόντους, 6,1 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ σε 16,8 λεπτά κατά μέσο όρο στην κανονική περίοδο.

Kevin Love is finalizing a two-year, $8M-plus deal to stay with the Heat, per @ShamsCharania pic.twitter.com/MgEXOstQEQ