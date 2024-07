Ρίχνουν «βόμβα» με τον Κρις Πολ οι Σπερς

Ο 39χρονος γκαρντ έμεινε ελεύθερος από τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και οι Τεξανοί έκαναν την κίνησή τους, θέλοντας να προσθέσουν στην περιφέρειά τους έναν ικανότατο και πολύπειρο πλέι μέικερ.

Ο Κρις Πολ είναι σύμφωνος να συνεχίσει την καριέρα του στους Σπερς, αφού οι Τεξανοί διαθέτουν τεράστιο ταλέντο στο ρόστερ τους, προεξέχοντος του Βίκτορ Ουεμπανιάμα.

Free agent star Chris Paul intends to sign with the San Antonio Spurs, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. pic.twitter.com/drgZmqeO1b