«Τέλος» από τους Ουόριορς ο Κρις Πολ

Ο 39χρονος γκαρντ την περσινή σεζόν υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια, με τους Ουόριορς να διατηρούσαν το δικαίωμα της ανανέωσης, όμως ενημέρωσαν τον έμπειρο καλαθοσφαιριστή ότι δεν θα ενεργοποιήσουν την οψιόν.

Έτσι ο πολύπειρος γκαρντ, θα βγει στην free agency, προκειμένου να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και ίσως και το τελευταίο του συμβόλαιο, με το ενδιαφέρον για τον Κρις Πολ να είναι έντονο.

BREAKING: The Warriors are waiving Chris Paul, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/16F3ffAbDJ