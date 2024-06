Προολυμπιακά τουρνουά: Στην 1η θέση των power rankings της FIBA η Ελλάδα (pic)

Ελλάδα, Λετονία, Πουέρτο Ρίκο και Ισπανία θα φιλοξενήσουν τα τέσσερα τουρνουά και οι αντίστοιχες εθνικές ομάδες βρίσκονται στην πρώτη εξάδα της ξεχωριστής αυτής κατάταξης από την παγκόσμια ομοσπονδία.

Η FIBA βάζει στην 1ηθέση την Ελλάδα μάλιστα σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως «το να έχεις τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δουλεύει με τον κόουτς Βασίλη Σπανούλη ακούγεται σαν μια πολύ καλή αρχή».

Στη 2η θέση ακολουθεί η Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς, 3η η Λετονία, στην 4η θέση η Ισπανία, 5η η Λιθουανία και έπονται κατά σειρά Πουέρτο Ρίκο, Ιταλία, Μπαχάμες, Κροατία και Βραζιλία για να κλείσει η δεκάδα από τις 24 συνολικά ομάδες των προολυμπιακών τουρνουά.

🚨 𝗣𝗢𝗪𝗘𝗥 𝗥𝗔𝗡𝗞𝗜𝗡𝗚𝗦 🚨#FIBAOQT tip-off right around the corner, and Volume 1 of the Power Rankings are here, brought to you by @LiveSmart 🤝