«Κλείνουν» τον Μπίκερσταφ οι Πίστονς

Οι Καβαλίερς αποφάσισαν να διώξουν τον Μπίκερσταφ μετά τον αποκλεισμό από τους Σέλτικς στα playoffs. Έτσι, ο κόουτς έμεινε ελεύθερος και όλα δείχνουν πως θα μετακομίσει στο Ντιτρόιτ.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Πίστονς αποφάσισαν να υπογράψουν τον Μπίκερσταφ και έτσι φαίνεται πως μένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση.

Θυμίζουμε πως με τους «Καβς» ο Μπίκερσταφ είχε συνεχόμενες παρουσίες στα playoffs και κατάφερε να φτάσει και στους ημιτελικούς της Ανατολής.

ESPN Sources: The Detroit Pistons are hiring J.B. Bickerstaff as the franchise’s next coach. Bickerstaff comes to the Pistons after consecutive trips to playoffs with Cavaliers —- including the Eastern Conference semifinals. pic.twitter.com/ZlX0CZIH6C