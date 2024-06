Απoλογήθηκε ο οργανισμός Αντιντόπινγκ στον Φουρνιέ: «Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε - Απολογούμαστε για την αναστάτωση»

Ο Εβάν Φουρνιέ ξέσπασε κατά της FIBA καθώς υποβλήθηκε σε έλεγχο ντόπινγκ τα ξημερώματα του Σαββάτου (29/6) στις 5:55, με τον Γάλλο να κάνει λόγο για έλλειψη σεβασμού.

Ο ITA (International Testing Agency) με ανακοίνωση της στο twitter απολογήθηκε στον διεθνή γκαρντ/φόργουορντ, προσθέτοντας ωστόσο ότι κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για την προστασία του αθλήματος.

Συγκεκριμένα, ο ITA έγραψε:

"Αγαπητέ κύριε Φουρνιέ,

Θα θέλαμε να απολογηθούμε για την αναστάτωση. Εκ μέρους της FIBA, ο ITA οργανώνει ανεξάρτητα τεστ πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να μην διαταράξει τις δραστηριότητες μίας ομάδας.

Τα τεστ γίνονται σε όλο τον κόσμο ώστε να διασφαλιστεί ότι υπάρχει θεμιτός ανταγωνισμός. Καταλαβαίνουμε ότι είναι βάρος για εσάς και σας ευχαριστούμε για την δέσμευσή σας για ένα καθαρό μπάσκετ".

Dear Mr Fournier,

we wish to apologize for the inconvenience. On behalf of FIBA, the ITA is organising independently pre-Olympic testing activities and is doing its best efforts not to disrupt your team’s training activities.