Δεν ενεργοποιούν την option με τον Φουρνιέ οι Πίστονς, ελεύθερος ο Γάλλος

Αυτό σημαίνει πως ο έμπειρος Γάλλος γκαρντ βγαίνει ελεύθερος στην αγορά για να διαπραγματευτεί για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ενώ παράλληλα οι Πίστονς κάνουν χώρο 50 εκατομμυρίων για νέα συμβόλαια.

Ο Φουρνιέ την περασμένη σεζόν είχε με τους Πίστονς 6,9 πόντους, 1,8 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ κατά μέσο όρο.

Την είδηση έκανε γνωστή ο Άντριαν Βοιναρόφσκι:

The Detroit Pistons are declining Evan Fournier's $19 million team option, sources tell ESPN. This opens up $50 million in cap room for the franchise. New President Trajan Langdon is eager to use the team's space to take on contracts with future draft assets.