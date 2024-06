Οριστικό: Κάνει opt-out ο Λέμπρον - Σενάρια για μειωμένο συμβόλαιο

Ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε οψιόν στο συμβόλαιό του με τους Λέικερς για 51,3 εκατομμύρια δολάρια αλλά αποφάσισε να μην την ενεργοποιήσει. Έτσι, όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια ο Λεμπρόν αναμένεται τις επόμενες ώρες (έχει μέχρι τις 12 το πρωί της Κυριακής ώρα Ελλάδος) να ενημερώσει τους «Λιμνανθρώπους» και να μπει στη free agency.

Βέβαια, όλα δείχνουν πως θα επιστρέψει στους Λέικερς με νέο συμβόλαιο, με την ομάδα να έχει φέρει τον (φίλο του) Ρέντικ για προπονητή και να έχει πλέον και στο ρόστερ του τον γιο του, Μπρόνι. Μάλιστα, η πρόταση που φημολογείται πως θα του κάνουν οι Λέικερς είναι τριετές συμβόλαιο με απολαβές που θα φτάνουν τα 162 εκατομμύρια δολάρια.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κρις Χέινς αναφέρει ότι ο Λεμπρόν σκέφτεται να υπογράψει με λιγότερα χρήματα, ώστε η ομάδα να μπορεί να πάρει το mid-level exception. Το οποίο σημαίνει πως θα οι Λέικερς θα έχουν μεγαλύτερη οικονομική άνεση να χτίσουν το ρόστερ τους.

Just In: Los Angeles Lakers four-time champion LeBron James intends to opt out of his $51.4 million player option for next season, sources tell @TheAthletic @Stadium . The expectation is James will return to the Lakers on a new deal. pic.twitter.com/wQAbSAwCQD

With LeBron James opting out to re-sign with the Los Angeles Lakers, the superstar is considering opening up a pathway for the team to obtain the full midlevel exception for the right targets, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. pic.twitter.com/rzew2q2V9Q