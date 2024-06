Ρεπόρτερ Ράπτορς: «Δεν ισχύει για Βεζένκοφ στην Ελλάδα, υπολογίζεται από το Τορόντο»

Από το ρεπορτάζ της ομάδας του Τορόντο λοιπόν προκύπτει πως η ομάδα υπολογίζει στον Σάσα Βεζένκοφ για τη νέα σεζόν. Σύμφωνα με την αναφορά του Μάικλ Γκρέιντζ, ο οποίος ασχολείται με το ρεπορτάζ των Ράπτορς, ο Βούλγαρος διεθνής φόργουορντ, υπολογίζεται και «δεν δείχνουν διάθεση να τον αποδεσμεύσουν».

Με αυτόν τον τρόπο διαψεύδεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού το ιταλικό δημοσίευμα που ήθελε τον Ολυμπιακό να έχει έρθει σε συμφωνία για τα επόμενα τέσσερα χρόνια με τον Βεζένκοφ έναντι 17 εκατομμυρίων ευρώ.

Αναφέρει χαρακτηριστικά ο ρεπόρτερ των Ράπτορς: «Σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν τα ρεπορτάζ περί αποχώρησης του Σάσα Βεζένκοφ από το NBA για να παίξει στην Ελλάδα, δεν ισχύουν. Ο πρώην παίκτης των Κινγκς έχει ακόμη έναν χρόνο στο συμβόλαιό του, οι Ράπτορς ελέγχουν τα δικαιώματά του και δεν δείχνουν διάθεση να τον αποδεσμεύσουν. Τον περιμένουν στην προετοιμασία τους».

