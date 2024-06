Για αυτό μένει στους Λέικερς ο Ράσελ - Ελεύθερος ο Ινγκλς από τους Μάτζικ

Ο Ράσελ ήταν από τους καλύτερους παίκτες των Λέικερς στην κανονική διάρκεια πέρσι, όμως στα playoffs δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του. Πολλά είχαν ακουστεί για το μέλλον του, αλλά ο παίκτης τελικά αποφάσισε να κάνει opt-in και να μείνει στους «Λιμνανθρώπους» για ακόμη έναν χρόνο για 18,7 εκατομμύρια δολάρια.

Σε δηλώσεις του στο «ESPN» ο Ράσελ έκανε γνωστό πως θα συνεχίσει στους Λέικερς επειδή εμπιστεύεται τον Ρέντικ και πιστεύει πως μπορεί να διαπρέψει υπό τις οδηγίες του. «Λατρεύω αυτό που πρεσβεύει ο Τζέι Τζέι Ρέντικ και πραγματικά βλέπω τον εαυτό μου να ευδοκιμεί υπό την καθοδήγησή του και να με βοηθά να κερδίζω σε υψηλό επίπεδο» είπε χαρακτηριστικά.

Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί πως δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο οι Λέικερς να τον παραχωρήσουν σε κάποια ανταλλαγή.

Την ίδια ώρα, ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι έκανε γνωστό πως οι Μάτζικ δε θα ενεργοποιήσουν την οψιόν που είχαν για να διατηρήσουν τον Τζο Ινγκλς στο ρόστερ τους για 11 εκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, οι δύο πλευρές θα παραμείνουν σε επαφή κατά τη διάρκεια της free agency και δεν αποκλείεται να συμφωνήσουν σε νέο συμβόλαιο, με μικρότερες απολαβές για τον παίκτη που ετοιμάζεται για την 11η σεζόν του στο ΝΒΑ.

ESPN Sources: The Orlando Magic are declining forward Joe Ingles' $11 million team option but sides are expected to continue dialogue in free agency next week. Ingles, 36, will be entering his 11th NBA season.