Επίσημο: Στους Καβαλίερς ο Άτκινσον

Οι Καβαλίερς αποκλείστηκαν από τους Σέλτικς φέτος στα playoffs και αποφάσισαν να αλλάξουν προπονητή. Έτσι, έψαξαν στην αγορά και από την αρχή είχαν ψηλά στη λίστα τους τον Κένι Άτκινσον.

Τελικά, τα βρήκαν σε όλα μαζί του και έτσι ο 57χρονος θα γίνει ο νέος προπονητής της ομάδας.

Ο Άτκινσον έχει περάσει το μεγαλύτερο κομμάτι της προπονητικής του καριέρας ως βοηθός (πέρσι ήταν στους Ουόριορς) αλλά ήταν ο head coach των Νετς από το 2016 έως το 2020. Έτσι, θα γίνει προπονητής για δεύτερη φορά στην καριέρα του, με στόχο να καταφέρει να οδηγήσει τους «Καβς» στην κορυφή της Ανατολής και του ΝΒΑ.

Δείτε την ανακοίνωση:

The new Bench Boss is in the building. Read all about our new head coach in @CavsJoeG's newest piece. #LetEmKnow



READ MORE: https://t.co/yONeRyN8fm