To «αντίο» των Κινγκς στον Βεζένκοφ

Μετά από μία σεζόν στο Σακραμέντο και τους Κινγκς ο Σάσα Βεζένκοφ αποτελεί παρελθόν. Συγκεκριμένα οι Κινγκς τον έκαναν ανταλλαγή στους Τορόντο Ράπτορς.

Έτσι, οι «βασιλιάδες» αποχαιρέτησαν και ευχαρίστησαν τον 28χρονο για την παρουσία του στην ομάδα, αναφέροντας: «Για πάντα μέλος της οικογένειας των Κινγκς».

Στη ρούκι του χρονιά στο ΝΒΑ, ο Βεζένκοφ μέτρησε 42 παιχνίδια με τους Κινγκς, έχοντας κατά μέσο όρο 5,4 πόντους και 2,3 ριμπάουντ.

always a member of the Kings family 💜 pic.twitter.com/u8xTEEE7Fm