Καθυστερούν την απόφαση για Πολ οι Ουόριορς - Ψάχνουν για trades

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς έχουν μπροστά τους ένα σημαντικό καλοκαίρι, στο οποίο αναμένεται να γίνουν αρκετές αλλαγές. Ο Κλέι Τόμσον όλα δείχνουν πως θα αποτελέσει παρελθόν, ενώ η ομάδα θέλει να φέρει στη θέση του τον Πολ Τζορτζ.

Την ίδια ώρα το μέλλον του Κρις Πολ στους «Πολεμιστές» δεν είναι σίγουρο. Όπως έκανε γνωστό ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Ουόριορς είχαν σήμερα deadline για να ανανεώσουν το συμβόλαιο για 30 εκατομμύρια δολάρια του Πολ αλλά πήραν παράταση ως την Κυριακή, ώστε να ψάξουν στην αγορά για πιθανά trade.

Έτσι, ενδέχεται και ο Κρις Πολ να αποχωρήσει από τους Ουόριορς, ενώ σημειώνεται πως ο έμπειρος γκαρντ έχει συνδεθεί με τους Λος Άντζελες Λέικερς στο πρόσφατο παρελθόν.

ESPN Sources: Golden State and Chris Paul intend to move back the date to guarantee the $30 million on his 2024-2025 contract to the start of free agency on Sunday. Deadline was originally today. This gives Warriors time to keep exploring trades.