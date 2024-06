«Μένει ελεύθερος ο Φουρνιέ και εξετάζει σοβαρά προτάσεις από την Euroleague»

Ο Γάλλος σκόρερ έχει συμβόλαιο με team option ενόψει της επόμενης σεζόν, ύψους 19 εκατομμυρίων δολαρίων και όλα δείχνουν πως οι Ντιτρόιτ Πίστονς δεν θα το ενεργοποιήσουν. Έτσι, ο έμπειρος γκαρντ θα βγει στην αγορά των free agents το προσεχές διάστημα.

Σύμφωνα με όσα γράφονται στις ΗΠΑ, ο ίδιος έχει αρχίσει να εξετάζει σοβαρά τις προτάσεις που έχει από την Ευρώπη και σκέφτεται το ενδεχόμενο να αφήσει το ΝΒΑ.

Θυμίζουμε ότι ο Φουρνιέ στο παρελθόν είχε τονίσει πως θα τον ενδιέφερε η προοπτική να αγωνιστεί κάποια στιγμή στον Ολυμπιακό και το τελευταίο διάστημα το όνομά του αναφέρεται στα «ερυθρόλευκα» ρεπορτάζ.

The Pistons are set to decline Evan Fournier’s $19 million team option.



Fournier is seriously mulling over offers from EuroLeague teams to leave the NBA.



If Fournier stays, a shooter enters the veteran’s minimum market for contending teams. pic.twitter.com/TUEAMOxhGy