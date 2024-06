Οι Μάβερικς έστειλαν τον Χάρνταγουεϊ στους Πίστονς

Οι εξελίξεις στο ΝΒΑ... τρέχουν με γρήγορους ρυθμούς καθώς ολοκληρώθηκε το draft και οι ομάδες κάνουν ανταλλαγές για να διαμορφώσουν το ρόστερ τους.

Ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι προχώρησε σε ανάρτηση στα social media και έκανε γνωστό πως οι Ντάλας παραχώρησαν τον Χάρνταγουεϊ και τρία second-round picks στους Πίστονς και πήραν τον Κουέντιν Γκράιμς.

Dallas has traded Tim Hardaway Jr. and three second-round picks to Detroit for Quentin Grimes, sources tell ESPN.