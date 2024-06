Πήρε τον ΝΒΑερ Σκόφιλντ η Βιλερμπάν

Ενισχύθηκε στην περιφέρεια η Βιλερμπάν. Η γαλλική ομάδα με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Άντμιραλ Σκόφιλντ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με την ομάδα της Λυών.

Ο Σκόφιλντ τα τελευταία χρόνια βρισκόταν μεταξύ NBA και G-League, ενώ την τελευταία τριετία μοίραζε τον χρόνο ανάμεσα στους Ορλάντο Μάτζικ και την θυγατρική τους ομάδα στην αναπτυξιακή λίγκα, τους Οσεόλα Μάτζικ.

Την σεζόν 2023/24 ο 27χρονος γκαρντ/φόργουορτ είχε 1.1 πόντους μέσο όρο με 37.5% στα τρίποντα σε 4 λεπτά συμμετοχής στο NBA.

Welcome on board @Uncle_Scho 🫡



✍️ Poste 4 anglo-américain, Admiral SCHOFIELD (27 ans, 1m97) rejoint les rangs de LDLC ASVEL pour la saison prochaine. Dominant en G-League (14.7 points à 34.3% à trois points et 5.9 rebonds), Admiral a également disputé 129 matchs NBA avec le… pic.twitter.com/yUMIX1mcll