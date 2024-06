Ανακοίνωσε τον Κόλσον η Φενέρμπαχτσε

Υπό τις οδηγίες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα αγωνίζεται πλέον ο Μπόνζι Κόλσον ο οποίος ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από την ομάδα της Φενέρμπαχτσε.

Λίγο νωρίτερα η Μακάμπι είχε ανακοινώσει το τέλος της συνεγασίας της με τον έμπειρο παίκτη μετά από δύο χρόνια παρουσίας του στο Τελ Αβίβ.

Ο Κόλσον είναι η τρίτη φετινή μεταγραφή της Φενέρ, η οποία έχει ανακοινώσει ακόμα την απόκτηση του Ντέβον Χολ και του Νικολό Μέλι.

He is the danger! 😎#BonzieIsHere pic.twitter.com/WF4bqDSi7Q