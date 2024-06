ΜακΝτάνιελς για... Βεζένκοφ: «Ποιος; Εγώ έγινα ανταλλαγή;»

Είναι από τα σκηνικά που όχι μόνο δε σπανίζουν κάθε χρόνο στη διαδικασία του draft αλλά δείχνουν και τη σκληρή εικόνα των ομάδων του ΝΒΑ. Η ανταλλαγή παικτώξ μεταξύ των ομάδων μπορεί να γίνει ξαφνικά και ακόμη και οι εμπλεκόμενοι παίκτες να έχουν άγνοια.

Χαρακτηριστικό το παράδειγμα στην ανταλλαγή του Σάσα Βεζένκοφ στην οποία συμμετείχαν και άλλοι παίκτες. Ένας από αυτούς ήταν και ο Τζέιλεν ΜακΝτάνιελς ο οποίος δεν είχε την παραμικρή ιδέα. Ο ΜακΝτάνιλες αποχώρησε από τους Ράπτορς και βρέθηκε στους Κινγκς χωρίς να πάρει… χαμπάρι.

Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο twitter (X) ο πρώην πια παίκτης των Ράπτορς είναι στο γυμναστήριο και κάνει προπόνηση. Και αυτός που τραβάει το βίντεο τον ρωτάει για την ανταλλαγή. Για να πάρει την απάντηση: «Ποιος; Εγώ έγινα ανταλλαγή;».

Jalen McDaniels couldn’t believe he got traded to Sacramento 😂



(h/t @BASKETBALLonX )



pic.twitter.com/1OyJ7jVwZn