Γράφτηκε ιστορία: Μπρόνι και Λεμπρόν μαζί στους Λέικερς!

Ήταν δίκαιο έγινε πράξη. Για πρώτη φορά στην ιστορία του NBA πατέρας και γιος θα παίξουν στην ίδια ομάδα.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς λίγο πριν το τέλος του Draft επέλεξαν στο 55ο pick, τον Μπρόνι Τζέιμς που θα παίξει δίπλα στον πατέρα του και θρύλο, Λεμπρόν.Έτσι γίνεται πράξη η επιθυμία του Λεμπρόν να βρεθεί στην ίδια ομάδα με τον γιο του λίγο πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Τη σεζόν που μας πέρασε, ο νεαρός γκαρντ κατέγραψε 25 συμμετοχές - 6 ως βασικός - με το USC, μετρώντας 4,8 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ κατά μέσο όρο σε 19,3 λεπτά συμμετοχής.

Bronny James is selected 55th overall by the @Lakers in the 2024 #NBADraft presented by State Farm!



Watch the Second Round on ESPN. pic.twitter.com/BnxozT7CGj