Στους Ράπτορς με ανταλλαγή ο Βεζένκοφ

Την στιγμή που το όνομά του έπαιζε δυνατά στην Ευρώπη, ο Άντριαν Βοϊναρόφκσκι από τις ΗΠΑ, αναφέρει πως ο Σάσα Βεζένκοφ πηγαίνει στους Ράπτορς μαζί με τον Ντέβιον Μίτσελ μετά από ανταλλαγή από τους Κινγκς.

Αντίθετα, στο Σακραμέντο πηγαίνουν από το Τορόντο ο Τζέιλεν ΜακΝτάνιελς και το 45ο draft και μένει να φανεί τι θα κάνουν οι Ράπτορς με την περίπτωση του Βεζένκοφ και φυσικά τι θέλει να κάνει και ο ίδιος.

Στην ρούκι του σεζόν ο 29χρονος φόργουορντ είχε 5,4 πόντους (37,5% στα τρίποντα) και 2,3 ριμπάουντ σε 12,2 λεπτά κατά μέσο όρο παίζοντας σε συνολικά 42 αναμετρήσεις.

Στους Ράπτορς προπονητής είναι ο 45χρονος Σέρβος Ντάρκο Ραγιάκοβιτς και η ομάδα φέτος τερμάτισε με αρνητικό ρεκόρ 25-57, στη 12 θέση της Ανατολής και εκτός πλέι οφ. Αρκετά πιο πίσω από τους Κινγκς που έφτασαν στο 46-36 στην κανονική διάρκεια.

