Και στο Νο2 Γάλλος, στους Ουίζαρντς ο Σαρ

Ο Άλεξ Σαρ είναι και επίσημα παίκτης των Ουάσιγκτον Ουίζαρντς που τον επέλεξαν στο Νο2 του Draft του 2024 και έτσι οι Γάλλοι κάνουν το 1-2.

Ο νεαρός σέντερ αγωνίστηκε πέρσι στην Αυστραλία και τους Περθ Γουάιλντκατς με 9.4 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 1.5 μπλοκ ανά αγώνα.

