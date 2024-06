No1 του Draft ο Ζακαρί Ρισασέρ

Στους Ατλάντα Χοκς παρέα με τον Τρε Γιανγκ ο 19χρονος Γάλλος, Ζακαρί Ρισασέρ.

Μετά από δύο χρόνια σε Βιλερμπάν και Μπουργκ ο Ζακαρί Ρισασέρ έγινε το No1 draft pick για το 2024 και τους Ατλάντα Χοκς.Που πλέον έχουν στο αρκετά ταλαντούχο ρόστερ τους τον Γάλλο small forward.

Έτσι μετά από μία καλή σεζόν στη Γαλλία με 11 πόντους και 4 ριμπάουντ ανά αγώνα ακολουθεί τα βήματα του Βίκτορ Ουεμπανιάμα.

The Atlanta Hawks have selected Zaccharie Risacher with the No. 1 pick in the 2024 #NBADraft.



