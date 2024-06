Απίθανο διήμερο από τους Νικς: Κράτησαν και τον Ανουνόμπι

Οι Νιου Γιορκ Νικς κράτησαν στο Madison Square Garden και τον Ο Τζέι Ανουνόμπι. Λίγο πριν αρχίσει η free agency στο NBA, οι Νικς με ανταλλαγή έφεραν στην ομάδα τον Μάικαλ Μπρίτζες και τώρα κράτησαν ακόμα ένα σημαντικό περιουσιακό του στοιχείο.

Συγκεκριμένα προσέφεραν πενταετές συμβόλαιο της τάξης των 212 εκατομμυρίων δολαρίων στον Ανουνόμπι, 42 εκατ. τον χρόνο, που υπέγραψε για να παραμείνει στη Νέα Υόρκη, με σκοπό πλέον να πάει η ομάδα όσο πιο μακριά μπορεί στην επόμενη post season.

Anunoby's agent Drew Morrison and Austin Brown of @CAA_Basketball have been talking with Leon Rose for several days on the deal and landed on the $212.5 million deal this afternoon that'll keep him out of July free agency, sources tell ESPN. https://t.co/avkY89PECL