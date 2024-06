Νικς: Αποχωρεί ο Χαρτενστάιν

Τη στιγμή που οι άνθρωποι των Νιου Γιορκ Νικς προσπαθούν να κρατήσουν στην ομάδα τον Ο Τζι Ανουνόμπι, ο Αιζάια Χάρτενστάιν αποφάσισε να αποχωρήσει.

Ο έμπειρος παίκτης είχε 7.8 πόντους και 8.3 ριμπάουντ την περσινή σεζόν αλλά οι Νιου Γιορκ Νικς, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, θέλουν να προχωρήσουν σε βαθιές αλλαγές στο ρόστερ τους, με τον Χαρτενστάιν να μην είναι στα σχέδιά τους.

The Knicks are still determined to keep OG Anunoby in free agency, sources tell ESPN, but the ability to resign center Isaiah Hartenstein becomes more difficult now. The Knicks are loading up on wings to match up with the NBA champion Boston Celtics.