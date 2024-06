Η πρώτη «βόμβα» στο NBA: Στους Νικς ο Μπρίτζες!

Μετά από ένα χρόνο στο Μπρούκλιν ο Μάικαλ Μπρίτζες ανεβαίνει στο Μανχάταν! Οι Νιού Γιορκ Νικς έκαναν μία άνευ προηγουμένου προσφορά στους Νετς και κατάφεραν να πάρουν τον 27χρονο forward στο πλάι των Χαρτ, Μπράνσον και Ντε Βιντσέντσο.

Οι Νικς που φέτος έφτασαν μία... ανάσα από τους τελικούς περιφέρειας, έδωσαν τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς στην ομάδα του Μπρούκλιν, τέσσερα unprotected picks πρώτου γύρου, ένα protected πρώτου γύρου που έχουν από τους Μπακς (2025) και τέλος ένα unprotected swap στο Draft (2028)!

Έτσι οι Νικς με σκοπό να βρεθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται στη... γη της επαγγελίας, τους τελικούς του NBA, έδωσαν ό,τι είχαν στους Μπρούκλιν Νετς από picks, που πάνε για ολικό rebuild και φέρνουν τον Μπρίζτες στο Μανχάταν.

Έτσι για πρώτη φορά μετά το 1983 οι δύο ομάδες κάνουν deal για ανταλλαγή που θα φτιάξει στο Madison Square Garden ένα big 4 με πολύ μεγάλες βλέψεις

BREAKING: The Brooklyn Nets have agreed in principle on a trade to send F Mikal Bridges to the New York Knicks for Bojan Bogdanovic, four unprotected first-round picks, a protected first-round pick via Bucks, an unprotected pick swap and a second-rounder, sources tell ESPN. pic.twitter.com/TEGsIpoa3b