Μότλεϊ: Τα καλύτερα της καλοκαιρινής «βόμβας» της Χάποελ Τελ-Αβίβ (vid)

O 29χρονος Αμερικανός σέντετ άφησε την Ευρωλίγκα για το Eurocup και η δεύτερη τη τάξει διοργάνωση ετοίμασε ένα μικρό βίντεο με τα επιτεύγματά του στην περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε.

Εκεί ο Μότλεϊ είχε 14.5 πόντους, 4.9 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ μέσο όρο σε 20 λεπτά συμμετοχής στο τουρκικό πρωτάθλημα και 11.2 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ μέσo όρο σε 19 λεπτά συμμετοχής στην EuroLeague.

Johnathan Motley has signed a two-year contract with @HapoelTLVBC ✍️



Don't miss his best actions with @FBBasketbol in the last two EuroLeague seasons💪#RoadToGreatness pic.twitter.com/0URmqlh5oM