Σούπερ καρφώματα και τάπες φέρνει ο Πουαριέ στην Εφές (vid)

Ο Γάλλος σέντερ τελικά πήρε την απόφαση να αφήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης για την Αναντολού Εφές, εκεί όπου θα βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, καθώς αναμένεται να είναι το βασικό «πεντάρι» της ομάδας.

Ο Πουαριέ, ο οποίος είχε την περασμένη σεζόν 9 πόντους μέσο όρο, 5.3 ριμπάουντ, 0.6 ασίστ, 0.4 κλεψίματα και 1.5 κοψίματα, φέρνει δύναμη, ύψος, αποτελεσματικότητα και… θέαμα στην τουρκική ομάδα.

Δείτε μερικές από τις καλύτερες στιγμές του με τη Ρεάλ στην Ευρωλίγκα στη σεζόν που έκλεισε:

▶️1:32 of @viinze_17P madness from the 2023-24 season



More to come at @AnadoluEfesSK pic.twitter.com/UTJdEUxvBb