Το βίντεο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τα τρίποντα του Παπαδάκη

Ο 25χρονος γκαρντ είναι και επίσημα παίκτης της μπασκετικής ομάδας του ΠΑΟΚ για την επόμενη αγωνιστική σεζόν και θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στο νέο προπονητή του «Δικεφάλου» Μάσιμο Καντσελιέρι, αφού έχει τεράστια εμπειρία, αγωνιζόμενος την περσινή σεζόν στον Κολοσσό Ρόδου, ενώ στο παρελθόν έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό, την Λάρισα, τον Ηρακλή, την ΑΕΚ και το Λαύριο.

Η «Ασπρόμαυρη» ΚΑΕ ανέβασε ένα βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της στο twitter, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται μερικά από τα καλύτερα τρίποντα που έχει πετύχει.

New kid on the block ✍🏼

Konstantinos Papadakis 🎥👀 pic.twitter.com/0UjPUuRvaQ