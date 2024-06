MARKET IN x LOUX GNC 3on3 - MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ 2024: «Όαση» μπασκετικής… δροσιάς

Μπορεί αυτή την περίοδο η χώρα να βρίσκεται σε κλοιό καύσωνα, για τρεις ημέρες, όμως το MEC Παιανίας αποτέλεσε… όαση μπασκετικής «δροσιάς», σε ένα απολαυστικό event!

Ένα δυνατό τουρνουά 3Χ3 διεξήχθη το προηγούμενο τριήμερο στο MEC Παιανίας, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους φίλους του μπάσκετ να απολαύσουν το άθλημα. Η συμμετοχή στο τουρνουά ήταν δωρεάν και εκατοντάδες συμμετέχοντες έζησαν μια όμορφη μπασκετική εμπειρία.

Αναλυτικά:

Τα MARKET IN και το LOUX GNC 3on3, ένωσαν τις δυνάμεις τους και έδωσαν στους λάτρεις του μπάσκετ, σε γυναίκες και άνδρες, νέους και… βετεράνους, σε όσους αγαπούν και αποζητούν τη χαρά που προσφέρει ο αθλητισμός, την ευκαιρία να… πατήσουν σε υπερσύγχρονα -ολυμπιακών προδιαγραφών- courts, να διασκεδάσουν και να απολαύσουν το αγαπημένο παιχνίδι, εντελώς ΔΩΡΕΑΝ, χωρίς κανένα κόστος συμμετοχής.

Οι εκατοντάδες συμμετέχοντες έζησαν μία μοναδική εμπειρία και δοκίμασαν τις ικανότητές τους σε παιχνίδια και διαγωνισμούς, με τα MARKET IN να προσφέρουν πλούσια δώρα, όπως υπογεγραμμένες μπάλες από σπουδαίους Έλληνες μπασκετμπολίστες, όπως ο Κώστας Παπανικολάου και ο Κώστας Σλούκας, official μπάλες Wilson του NBA, δωροεπιταγές για να κάνουν τα ψώνια τους στα MARKET IN και πολλά άλλα!

Στο αγωνιστικό σκέλος…

Νικήτριες ομάδες αναδείχθηκαν οι: Ironauts (U13), Pallini Ballers (U15), Rangers (U18), Rangers (18+), Γκασμάδες (35+), Hoopers (Women)

Νικητής στον διαγωνισμό βολών U13: Γαβαλάς Σταύρος

Νικητής στον διαγωνισμό τριπόντων U15: Θωμάς Ιάσωνας

Νικητής στον διαγωνισμό τριπόντων WOMEN: Λάππα Βασιλική

Νικητής στον διαγωνισμό τριπόντων 35+: Γκριέρας Μιχάλης

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και απένειμαν τα κύπελλα και τα μετάλλια στους νικητές οι: Ευλαμπία Ράμμου, Πρόεδρος MARKET IN, Πέτρος Χαροντάκης, Αντιπρόεδρος MARKET IN, Γιάννης Φερεντίνος, Επικεφαλής Τμήματος Marketing MARKET IN.

Ευχαριστούμε όλους όσους έλαβαν μέρος στο event, την εταιρεία MARKET IN, τον Κρόνο Γέρακα και προσωπικά τον Πρόεδρο, Νίκο Φραγκούλη, την Παλλήνη και προσωπικά την Πρόεδρο, Φιλίτσα Δασκαλάκη και τον Υπέυθυνο Ακαδημιων, Κλέαρχο Πανούση, τον Νίκο Μαρκέα και το MEC Παιανίας για τη φιλοξενία.