Πλησιάζει η ώρα του Μοράντ: «Θα είμαι έτοιμος όταν αρχίσει η σεζόν» (vid)

Ο Τζα Μοράντ τραυματίστηκε τον Ιανουάριο στο χέρι και έμεινε εκτός για την υπόλοιπη σεζόν. Ο παίκτης των Γκρίζλις μίλησε στα Μέσα και υπογράμμισε πως σε περίπου 2 εβδομάδες περιμένει να πάρει το «ΟΚ» από τους ιατρούς ώστε να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

«Σιχαίνομαι να είμαι κοντά στην μπάλα και να μην μπορώ να παίξω. Σύντομα θα είμαι έτοιμος, μπορώ να περιμένω και να σιγουρέψω πως θα μπορώ να παίξω όταν αρχίσει η σεζόν» είπε χαρακτηριστικά ο παίκτης.

Θυμίζουμε πως ο Μοράντ τιμωρήθηκε με 25 παιχνίδια επειδή κρατούσε ένα όπλο σε ένα Instagram Live και αφού επέστρεψε έπαιξε μόλις 9 παιχνίδια πριν τραυματιστεί στην προπόνηση. Σε αυτά μέτρησε 25,1 πόντους, 5,6 ριμπάουντ και 8,1 ασίστ κατά μέσο όρο.

UPDATE: Ja Morant said his shoulder is feeling good and that he hopes to be cleared in around 2 weeks.



And for the first time in months we are starting to see some right handed shots again.... good to see. @WMCActionNews5 pic.twitter.com/GckT9fWx9C