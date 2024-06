Και οι Ρόκετς στο «παιχνίδι» για τον Πολ Τζορτζ

Ο Πολ Τζορτζ το 2019 υπέγραψε με τους Λος Άντζελες Κλίπερς και όλα δείχνουν πως του χρόνου θα αγωνίζεται σε άλλη ομάδα. Πιο συγκεκριμένα, ο 34χρονος έχει player option για 48,7 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να μην την ενεργοποιήσει.

Έτσι, αρκετές ομάδες του ΝΒΑ τον έχουν στη λίστα τους και θα κινηθούν για την απόκτησή του αυτό το καλοκαίρι.

Μια από τις ομάδες που παρακολουθούν την περίπτωσή του είναι οι Χιούστον Ρόκετς, οι οποίοι θέλουν να επιστρέψουν στα playoffs του χρόνου. Ο σύλλογος, όπως αναφέρει ο Μάικ Σκότο, θέλει να κάνει δικό του τον Πολ Τζορτζ και έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι για την υπογραφή του.

Θυμίζουμε πως ο Τζορτζ την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε είχε 22,6 πόντους, 5,2 ριμπάουντ και 3,5 ασίστ κατά μέσο όρο σε 74 παιχνίδι στη regular season.

REPORT: The Rockets are “big game hunting” and have Paul George on their radar.



(via @MikeAScotto, https://t.co/95gdKHz3fo) pic.twitter.com/mBUpIks8xL