«Αποχωρεί από την Παρτίζαν ο Αβράμοβιτς - Στο στόχαστρο της νεοφώτιστης Παρί ο Σέρβος»

Αρκετό έντονο από μεταγραφικής πλευράς αναμένεται το καλοκαίρι στην Παρτίζαν, καθώς οι ανακατατάξεις του ρόστερ συνεχίζονται.

Σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα η παραμονή του Αλέκσα Αβράμοβιτς στην ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θεωρείται δεδομένη και όπως όλα δείχνουν ο ταλαντούχος γκαρντ αναμένεται να αποχωρήσει από το Βελιγράδι.

Ωστόσο φαίνεται πως ο Αλέκσα δεν θα μείνει χωρίς ομάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς όπως αναφέρει η Meridian Sport, η νεοφώτιστη στην Euroleague Παρί, έχει προσεγγίσει τον παίκτη για να τον εντάξει στο δυναμικό της. Να σημειώσουμε πως ο Αβράμοβιτς δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Παρτίζαν μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Στη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Αβράμοβιτς είχε 10.2 πόντους (67% στο δίποντο, 30% στο τρίποντο, 78% στις βολές), 1.8 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ, 8.8 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης ανά 18:36 σε 24 αγώνες της EuroLeague.

