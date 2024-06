O Λορέντζο Μπράουν, τα τέσσερα γκαρντ και ο Αταμάν που τρίβει τα χέρια του

Top-10 point generators (points scored+assisted) for the 2024 #EuroLeague RS per game:



1. M. James 30.4

2. W. Baldwin 29.6

3. S. Larkin 29.1

4. K. Evans 26.6

5. F. Campazzo 26.6

6. C. Miller-McIntyre 26.2

7. L. Brown 26.1

8. K. Sloukas 25.8

9. N. Laprovittola 24.2

10. P. Lee…