Η… τέχνη δεν ξεχνιέται! Ο κόουτς Σπανούλης έβαλε 8/8 τρίποντα (vid)

Ο Βασίλης Σπανούλης πήρε την μπάλα στην προπόνηση της Εθνικής και δοκίμασε το χέρι του! Ο ομοσπονδιακός προπονητής εκτέλεσε μερικά τρίποντα και έδειξε πως ακόμα το έχει!

Έγινε… ξανά Kill Bill καθώς πέτυχε 8/8 τρίποντα, με τον Κώστα Χαραλαμπίδη να του πασάρει την μπάλα και όλοι να βλέπουν πως ο Σπανούλης μπορεί να… πάρει μερικά λεπτά συμμετοχής!

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Once a scorer, always a scorer... Coach Spanoulis reminded us of the player Spanoulis scoring 8/8 behind the arc!@FIBA #FIBAOQT #PantaDipla #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/XFPSS0L3nM