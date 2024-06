Αποθέωσε τον Ρέντικ ο Ριβς: «Είναι μια μπασκετική ιδιοφυΐα»

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ ανέλαβε τους Λος Άντζελες Λέικερς και ο Όστιν Ριβς τον αποθέωσε σε δηλώσεις του. Ο νέος προπονητής των «λιμνανθρώπων» ανέλαβε ένα από τα μεγαλύτερα franchise στο NBA και ο Ριβς τον αποκάλεσε... μπασκετική διάνοια.

«Τον γνωρίζω τον Τζέι Τζέι, μέσα από τα πόντκαστ του. Είναι μια μπασκετική ιδιοφυΐα, νομίζω το ξέρουν όλοι και θα γίνει ένας καλός προπονητής. Ανυπομονώ να δουλέψω μαζί του» ήταν τα λόγια του Αμερικανού γκαρντ των Λέικερς.

Μάλιστα ο ίδιος αποκάλυψε πως ο Ρέντικ του έστειλε μήνυμα για να έχουν μια διαδικτυακή συζήτηση, ενόψει της σεζόν που έρχεται.

“He’s a basketball genius… I think he’s gonna make a great coach. I can’t wait to get to work with him. He actually texted me yesterday… I can’t wait to put our brains together & have a good year.”



