Στάσιμες οι συζητήσεις ανάμεσα σε Ουόριορς και Τόμπσον - Προς την έξοδο ο Αμερικανός

Ο Κλέι Τόμπσον έχει περάσει όλη την... μπασκετική του ζωή στους Ουόριορς, ωστόσο το μέλλον του στην ομάδα δεν θεωρείται δεδομένο.

Σύμφωνα με το "Athletic" οι συζητήσεις μεταξύ των δυο πλευρών έχουν παγώσει και το σενάριο της αποχώρησης της του από το Σαν Φρανσίσκο μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο.

Ο 34χρονος γκαρντ γίνεται free agent από την 1η Ιουλίου και τα Αμερικανικά μέσα αναφέρουν πως οι Ουόριορς δεν του προσφέρουν νέο συμβόλαιο και ως εκ τούτου ο Αμερικανός γκαρντ βρίσκεται κοντά στην πόρτα της εξόδου από την ομάδα.

