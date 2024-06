Επιβεβαίωση SDNA: «Πρόταση της Παρτίζαν για Ουίλιαμς Γκος»!

Μπορεί ο Ουίλιαμς-Γκος να δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, ωστόσο οι φήμες για το μέλλον του στο λιμάνι φουντώνουν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ισραηλινού δημοσιογράφου Άριελ Γκίνσμπερ ο Αμερικανός γκαρντ των ερυθρολεύκων έχει στα χέρια του πρόταση από την Παρτίζαν, μια είδηση που είχε ειπωθεί τις τελευταίες μέρες στην Magic Euroleague.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο tweet του δημοσιογράφου, η πρόταση της Σερβικής ομάδας είναι αρκετά ικανοποιητική για τον γκαρντ των Πειραιωτών, ο οποίος αναμένεται να αποφασίσει σύντομα για το που θα αγωνίζεται τη νέα χρονιά.

🚨🚨I can tell that Partizan Belgrade made an offer to Nigel Williams Goss!



Partizan is pushing hard for this move and they made a high offer to the PG who might leave Olympiacos, He is expected to make his decision very soon!👀



Season Highlights - https://t.co/LXmdBMed98#kkp pic.twitter.com/K0oxetZAaS