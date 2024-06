Παναθηναϊκός AKTOR: Η... ταινία των τελικών της Basket League (vid)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατάφερε να κάνει την ανατροπή στους τελικούς της Stoiximan Basket League και από 0-2 τελικά πανηγύρισε το τρόπαιο με 3-2.

Η ΚΑΕ προχώρησε σε μία όμορφη κίνηση και ανέβασε στο κανάλι της στο YouTube την ταινία των τελικών, με στιγμές από τις αναμετρήσεις, από την καταπληκτική ατμόσφαιρα που υπήρχε στο ΟΑΚΑ αλλά και από τις δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν πλέον οι «πράσινοι» οπαδοί στο γήπεδο της ομάδας του.

Δείτε το βίντεο:

Reliving every single game of this season #StoiximanBasketLeague Finals, that ended with our team winning one more glorious trophy and celebrating it with our fans🏆💚



We guess your heartbeat remains high as you watch the full after movie on YouTube ☘️



Click here 👉… pic.twitter.com/vPzuwCP5He