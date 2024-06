«Κοντά στην Φενερμπαχτσέ ο Μέλι»

Η Φενερμπαχτσέ φαίνεται πως είναι κοντά σε μία πολύ μεγάλη μεταγραφή. Σύμφωνα με το «TeleSport» ο Νικολό Μέλι έχει ήδη συμφωνήσει με τον σύλλογο και σύντομα αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση.

Ο 33χρονος έμεινε ελεύθερος από την Αρμάνι, στην οποία αγωνίστηκε για τρία χρόνια. Στην Ιταλία είχε μέσο όρο στο πρωτάθλημα 9 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ ενώ στην Euroleague είχε 7,3 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Θυμίζουμε πως με τη Φενέρ είχε αγωνιστεί από το 2017 έως το 2019 και είχε πανηγυρίσει ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελλο.

