Πιρς: «Οι Λέικερς κρεμάνε λάβαρα για το In-Season, εμείς θα το κάναμε χαλί» (vid)

Οι Σέλτικς κατάφεραν φέτος να κατακτήσουν το πρωτάθλημα, καθώς επικράτησαν με 4-1 απέναντι στους Μάβερικς στους τελικούς. Έτσι, πλέον θα έχουν 18 λάβαρα να κρέμονται.

Από την άλλη, οι Λέικερς πανηγύρισαν την κατάκτηση του πρώτου In-Season τουρνουά και κρέμασα λάβαρο για τη νέα διοργάνωση.

Ο Πολ Πιρς προχώρησε σε δηλώσεις και τόνισε πως οι Σέλτικς ποτέ δε θα έκαναν κάτι τέτοιο και πως αν κερδίσουν το τουρνουά θα το κάνουν... χαλί για κάποιον διάδρομο.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Αν κερδίσουμε το In-Season τουρνουά δε θα κρεμάσουμε λάβαρα. Άσε τους Λέικερς να το κάνουν αυτό. Εμείς μπορούμε να το κάνουμε χαλί και να το βάλουμε σε έναν διάδρομο».

“If we win the In-Season Tournament, we’re not putting up a banner. Let the Lakers do that. We can make it into a carpet and put it in the hallway or something.”



— Paul Pierce 😅



(via @KatieMo61)pic.twitter.com/w1eG2Wy9mg