«Πλημμύρισε» η Βοστώνη για τους πρωταθλητές Σέλτικς (vids)

Οι Μπόστον Σέλτικς μετά από 16 χρόνια πήραν το 18ο πρωτάθλημά τους και στη Βοστώνη έγινε... πανικός.

Λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του 18ου πρωταθλήματος από τους Σέλτικς η Βοστώνη υποδέχθηκε τους πρωταθλητές.

Το 18 banner κρεμάστηκε για πρώτη φορά στο λεωφορείο που γύρισε την ομάδα στη Βοστώνη, που... πλημμύρισε από οπαδούς για να γιορτάσουν το πρώτο τρόπαιο μετά από 16 χρόνια, ενώ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού τονίζουν πως στην παρέλαση του πρωταθλήματος βρέθηκαν 1.5 εκατομμύριο άνθρωποι.

