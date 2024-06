Ο GM των Μάβερικς αποκάλυψε πως ο Ντόντσιτς θα αγωνιστεί στο Προολυμπιακό Τουρνουά!

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών και δεν είχε πάρει οριστική απόφαση, για το αν θα αγωνιστεί με την εθνική του στο ΣΕΦ.

Ωστόσο, ο GM των «Μαβς», Νίκο Χάρισον, προχώρησε σε... αποκάλυψη, υπογραμμίζοντας πως ο "Luka Magic" θα έρθει στην Ελλάδα, για να δημιουργήσει νέα δεδομένα στο τουρνουά, στο οποίο συμμετέχει και η «γαλανόλευκη» και άπαντες θα «παλέψουν» για μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Η εθνική Σλοβενίας είναι μία από τις μεγαλύτερες απολαύσεις του. Όσο μπορεί να περπατάει, νομίζω πως θα παίζει για εκείνους», ανέφερε ο Χάρισον, με το "ESPN" να τονίζει πως ο Ντόντσιτς ετοιμάζει βαλίτσες για τον Πειραιά.

Mavs GM Nico Harrison says he expects that Luka Doncic will play for Slovenia, which has an Olympic qualifying tourney starting July 2: “That’s one of his biggest joys. As long as he can walk, I think he will play for them.”