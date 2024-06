«Προς παραμονή στην Μπάγερν Μονάχου ο Χάρις»

Ο Γερμανός δημοσιογράφος προχώρησε σε ανάρτηση στο «X» και ανέφερε πως ο Ελίας Χάρις έχει φτάσει σε συμφωνία με τον σύλλογο για να επεκτείνει το συμβόλαιό του, το οποίο ολοκληρώνεται αυτό το καλοκαίρι.

Ο Χάρις αγωνίστηκε 44 φορές στο πρωτάθλημα φέτος και 14 φορές στην Euroleague, στην οποία είχε 4,9 πόντους και 2,6 ριμπάουντ.

Elias Harris and Bayern Munich agreed on a extension of the expiring contract according to my information.#EuroLeague https://t.co/Rea6AL7kU7