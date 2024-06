Σπουδαία κίνηση για τον Παύλο Πεταλωτή: πάει στη SoCal Academy (vid, pics)

Στην Ελλάδα δεν έχουμε πολλά ταλέντα. Αλλά έχουμε πολύ καλά ταλέντα. Παιδιά, που μπορούν να φτάσουν πολύ ψηλά. Ένα από αυτά είναι και ο Παύλος Πεταλωτής.

Γεννημένος το 2008 ο παίκτης του Αρη αποφάσισε να κάνει αυτό, που πρέπει να κάνουν τα περισσότερα παιδιά στην ηλικία του: να πάει στη «Μέκκα του μπάσκετ», στις ΗΠΑ. Ο Πεταλωτής πάει, λοιπόν, στη SoCal Academy, σε έναν φημισμένο προθάλαμο για τα κολλέγια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο 16χρονος έχει ύψος 1.98 και συμμετείχε στο Adidas Next Generation Tournament της EuroLeague.

2026 Pavlos Petalotis (6’5 SG) from Greece 🇬🇷 will be moving to SoCal Academy (CA) for the 2024-25 season.



Born in 2008, he played for Aris Midea Thessaloniki in ANGT U18s. A G/W with upside as a shooter & finisher headed to @SocalAcad. pic.twitter.com/RkaTo7KWxd