«Ετοιμάζεται για opt-out ο Λεμπρόν»

Η φημολογία αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις του Λεμπρόν Τζέιμς έχει… φουντώσει για τα καλά.

Το συμβόλαιο του Λεμπρόν με τους Λέικερς έχει player option για τη σεζόν 2024-25, κάτι που σημαίνει πως από τον King James εξαρτάται αν θα ανανεώσει και θα μείνει με την συμφωνία αυτή.

Πάντως τα τελευταία δημοσιεύματα θέλουν τον σούπερ σταρ της ομάδας του Λος Άντζελες να κάνει opt-out και να μένει ελεύθερος, όμως η αίσθηση που υπάρχει είναι πως θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με την ομάδα του Λος Άντζελες.

«Η πρόσληψη προπονητή είναι το πρώτο βήμα στην offseason όπου μια ομάδα καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις για το ρόστερ, ειδικά με τον Τζέιμς. Ο Λεμπρόν αναμένεται να κάνει opt out στο τωρινό συμβόλαιο του. Παρόλα αυτά υπάρχει αίσθηση ότι θα υπογράψει ξανά με τους Λέικερς. Θα είναι unrestricted free agent αν απορρίψει την player option», ανέφερε ο δημοσιογράφος Νταν Ουόκι.

LeBron James is expected to opt out of his deal with the Lakers, per @DanWoikeSports



“The coaching hire is the first step in an offseason during which the team is facing crucial roster decisions, particularly with James. James is expected to opt out of his current contract.… pic.twitter.com/ot8is7omKZ