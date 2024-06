Πίστονς: Συνεχίζεται η αναζήτηση προπονητή

Όπως αναφέρεται στην Αμερική τα «Πιστόνια» εξασφάλισαν τη σχετική άδεια που απαιτείται για να περάσουν από συνέντευξη των βοηθό προπονητή των Ντάλας Μάβερικς, Σιν Σουίνι, αλλά και τον βοηθό των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Μίκα Νόρι.

Στη λίστα της ομάδας του Ντιτρόιτ βρίσκεται και ο άλλοτε προπονητής των Κλίβελαντ Καβαλίερς, Τζει Μπι Μπίκερσταφ, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί άμεσα με τους ανθρώπους της ομάδας.

