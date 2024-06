Πρώτο trade στο NBA: Γκίντι στους Μπουλς - Καρούζο στους Θάντερ

Λίγες μέρες μετά το τέλος της σεζόν και την στέψη του πρωταθλητή στο NBA έχουμε το πρώτο trade.

Οι Σικάγο Μπουλς έστειλαν τον δύο φορές All-Defensive γκαρντ Άλεξ Καρούζο στην Οκλαχόμα και τους Θάντερ, με τον έμπειρο γκαρντ να έχει πλέον τη δυνατότητα σε έξι μήνες για νέο συμβόλαιο ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ και την ομάδα των Θάντερ να θέλουν να τον κάνουν αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας τους.

Αντίθετα η Σικάγο Μπουλς θα λάβουν τον 21χρονο Τζος Γκίντι από την Οκλαχόμα για να αναπληρώσουν το κενό του Λάνζο Μπολ.

BREAKING: The Chicago Bulls are trading two-time All-Defensive guard Alex Caruso to the Oklahoma City Thunder for guard Josh Giddey, sources tell ESPN. pic.twitter.com/V3t12MA3Uo