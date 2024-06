Συμφώνησε με τους Λέικερς ο Ρέντικ

Το… θρίλερ γύρω από τον προπονητή των «λιμνανθρώπων» έρχεται στο τέλος του, καθώς όπως αναφέρουν στις ΗΠΑ και ειδικότερα ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Ρέντικ θα αναλάβει τελικά αυτή τη θέση.

«Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ συμφώνησε σε τετραετές συμβόλαιο για να γίνει ο επόμενος προπονητής των Λος Άντζελες Λέικερς. Ο Ρομ Πελίνκα του πρόσφερε τη θέση σήμερα και ο Ρέντικ άρχισε να εξετάζει τις επιλογές του για το σταφ που θα τον πλαισιώσει και θα έχει εμπειρία» αναφέρει ο έγκριτος δημοσιογράφος.

ESPN Sources: JJ Redick has agreed on a four-year contract to become the next coach of the Los Angeles Lakers. Rob Pelinka offered job this morning and Redick’s started working on a staff to surround himself with experience. pic.twitter.com/G66eVFRALp